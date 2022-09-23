Кримінал

У Мелітополі пролунав гучний вибух, – Федоров

23 Вересня 2022 08:08
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Сьогодні, 23 вересня, о 7 ранку в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров.

“Терор окупантів наростає. О 7 ранку в Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре відчули мешканці в центрі міста. Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – в перший день побудинкового “голосування” на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома”, – зазначає він.

“Уточнюємо інформацію, проте одне можна сказати точно. Мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає”, – додає Федоров.


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