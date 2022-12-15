У Куп’янську внаслідок ворожого удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Минулої доби російські окупаційні війська вели інтенсивний обстріл Куп’янського напрямку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

“Окупанти завдавали ударів по позиціях наших військ у районах населених пунктів Червона Зоря, Червоне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення.” – написав Синегубов.

Крім того, близько 23.45 у Куп’янську внаслідок обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

У Куп’янському районі також через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.