Кримінал

У Куп’янську внаслідок ворожого удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

15 Грудня 2022 09:12
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війна

Минулої доби російські окупаційні війська вели інтенсивний обстріл Куп’янського напрямку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

“Окупанти завдавали ударів по позиціях наших військ у районах населених пунктів Червона Зоря, Червоне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення.” – написав Синегубов.

Крім того, близько 23.45 у Куп’янську внаслідок обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

У Куп’янському районі також через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає.


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