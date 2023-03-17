У Чернівцях чоловік намагався пронести гранату до суду, де слухали справу його сина

У Чернівцях чоловік намагався пронести гранату до апеляційного суду, де слухали справу його сина. Чоловік хотів пройти у залу засідання, коли дізнався, що сину змінили запобіжний захід на взяття під вартою.

Про це розповів начальник нацполіції Чернівецької області Руслан Дударець у коментарі «Суспільному».

Як зазначається, чоловік біля металошукача на запитання, чи є в нього заборонені предмети, сам зізнався працівникам суду, що має гранату. Він її лише дістав, повідомили у поліції. Після перемовин чоловік добровільно погодився здати гранату, а також травматичний пістолет.

«Він не висловлював ніяких погроз. Але надалі, як ми з ним говорили, він висловлював невдоволення суворим вироком щодо його сина», — сказав Дударець.

У поліції повідомили, що сина порушника судили «за вчинення військового злочину», але деталей справи розкривати не можуть.

Згідно зі списком справ, призначених до розгляду суду на 17 березня, там розглядалася справа про непокору. У січні Садгірський райсуд Чернівців призначив 5 років за ґратами обвинуваченому за статтею про непокору, яка була вчинена групою людей або спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 402 ККУ). Однак суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов’язки.

На цей вирок подав апеляційну скаргу прокурор Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону. Її розгляд призначили на 17 березня.

Людей із суду не евакуйовували, але перемістили в інше приміщення суду на безпечну відстань. Територію довкола також загородили.

Місцеве видання «Промінь» зазначає, що поруч із будівлею суду розташовується школа — діти перебували у підвалах. У коментарі нам у суді повідомили, що будівля суду наразі відкрита.

У поліції розповіли, що будуть з’ясовувати, звідки чоловік взяв гранату: «Він чинний військовослужбовець, міг взяти у місці несення служби. Поки що ми цього не знаємо».