Кримінал

У Бахмуті через обстріл окупантів за добу загинули п’ятеро людей У Бахмуті п’ятеро людей загинули, а дев’ятеро зазнали поранень через російський обстріл житлового кварталу 16 лютого. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. За даними слідства, 16 лютого російські війська обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню «Град». Окупанти поцілили по житловому кварталу міста. Від удару загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Також пошкоджені житлові будинки. Окупанти продовжують обстрілювати місто. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Поділитися:



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