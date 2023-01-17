Суд заочно заарештував Януковича у справі про розстріл активістів Революції гідності

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для експрезидента Віктора Януковича у справі про розстріл активістів Революції гідності у 2014 році.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

“За клопотанням слідчого ДБР, погодженого з Офісом Генерального прокурора, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно колишнього президента України”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що завершили розслідування щодо злочинів Януковича та інших дев’ятих високопосадовців під час Майдану ще в листопаді 2021 року.

“Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості”, – розповіли в ДБР і зазначили, що аналогічний запобіжний захід обрали й для інших колишніх високопосадовців.

“Також суддя встановив строк стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде скеровано до суду”, – резюмували у відомстві.