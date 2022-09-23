Кримінал

Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували “Харківські угоди”

23 Вересня 2022 10:52
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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів Януковича. Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Слідчі зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Угоди між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод”, – йдеться у повідомлені.

У 2021 році про підозру вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, вони також оголошені в розшук.

У липні 2022 року слідчий ДБР оголосив колишніх міністрів у державний та міжнародний розшук. За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном.

Розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.


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Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували “Харківські угоди”
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