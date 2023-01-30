Слідство встановило військового РФ, який під час окупації вбив та розчленував фермера з Харківщини

Під час окупації частини Харківської області військовий російської армії вбив, розчленував та спалив тіло фермера з Куп’янського району. Слідчі з’ясували ім’я окупанта, йому заочно повідомили про підозру.

Текст повідомлення про підозру опублікував Офіс генпрокурора.

Підозрюваного звуть Піддубний Віталій Степанович, він є військовослужбовцем 7 окремого мотострілецького полку, родом з Курської області.

Слідство встановило, що 31 липня 2022 року Піддубний разом з іншими військовими приїхали до села Безмятежне до місцевого фермера. Окупанти вишукували людей, які мають проукраїнську позицію. Піддубний попросив фермера підійти та допомогти з ремонтом авто, при собі окупант мав зброю: “З мотивів національної нетерпимості умисно здійснив не менше одного пострілу”.

Фермер внаслідок поранення помер. Піддубний розчленував тіло вбитого, поклав частину в авто, на якому окупанти приїхали, та підпалив, іншу частину тіла “утилізував по дорозі”.

Окупанту загрожує довічне ув’язнення, його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.