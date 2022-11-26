Кримінал

СБУ затримала в Одесі агента ФСБ Росії

26 Листопада 2022 12:20
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сбу

В Одесі працівники СБУ затримали агента спецслужб Росії, який знімав на відеореєстратор позиції ЗСУ в області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Одеській області.

За інформацією слідчих, чоловік збирав інформацію про розташування оборонних позицій військових, кількість бійців та техніки в Одеській області, знімав на відеореєстратор в авто і згодом планував відео передати росіянам.

Затриманий планував отримати посаду в окупаційній владі, у разі захоплення Одещини військами РФ.

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


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