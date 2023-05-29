Кримінал

СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради

29 Травня 2023 10:13
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СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який «наводив» російські ракети на Україну

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні поточного року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону”, – йдеться у повідомлені.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Після виходу «на волю» вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.

Також він був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк».

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою.

Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).


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