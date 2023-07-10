СБУ затримала інформатора РФ, який готував ракетний удар по шпиталю на Миколаївщині

Служба безпеки викрила ще одного інформатора російських спецслужб, який займався підготовкою нових повітряних атак РФ на Миколаївську область.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Для виконання ворожого завдання зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фотографував місця дислокації підрозділів Сил оборони. Також він фіксував на електронній карті точні координати виявлених військових об’єктів та звітував про рівень їхньої охорони.

Особливу «увагу» приділяв локаціям, де помічав найбільшу концентрацію особового складу та військової техніки українських захисників”, – йдеться у повідомлені.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому» під час фотографування ним шпиталю та однієї з бойових частин ЗСУ.

У затриманого вилучено мобільний телефон з фото, готовими до відправки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.