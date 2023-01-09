Кримінал

СБУ викрила в Дніпрі підпільних “шаріївців”

9 Січня 2023 13:25
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сбу

Служба безпеки України викрила у Дніпрі підпільний осередок забороненої в Україні партії кремлівського пропагандиста Анатолія Шарія, члени якого готували масові заворушення в регіоні.

Про це повідомляє СБУ.

“У результаті контрдиверсійних заходів в обласному центрі вдалося попередити протиправну діяльність регіонального “відділення” забороненої “партії Шарія”, – йдеться у повідомленні.

У ході обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлені інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів.

Також зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських загарбників у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону.

Крім цього, знайдені “угоди” про нерозголошення інформації щодо підривної діяльності проти України.

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець з Донецької області, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця.

Перебуваючи на постійному зв’язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном, він облаштував підпільне відділення “політсили” у власному помешканні.

Для конспірації зловмисник контактував виключно з “перевіреними” особами і максимально приховував адресу свого проживання.

Правоохоронці також виявили у помешканні організатора “підпілля” склади з ворожими виданнями, листівками і фінансову “звітність” про витрати на антиукраїнську діяльність.

Вилучені матеріали направлені на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.


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