Кримінал

СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн

13 Грудня 2022 10:24
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сбу

Кіберфахівці СБУ задокументували масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У результаті системної оперативної-слідчої роботи встановлено, що до організації оборудки причетний заступник Голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.

Вони займались незаконним “виведенням” з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків.

Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи.

Завдяки реагуванню СБУ вже 230 незаконно приватизованих установ передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн.

За даними слідства, “схема” полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти.

Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.

Топчиновнику профспілок повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.

Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.


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