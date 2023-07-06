Кримінал

СБУ викрила організаторів схем для “ухилянтів”, серед підозрюваних депутат

6 Липня 2023 18:59
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сбу, мобілізація

В Україні викрито ще 15 організаторів схем для “ухилянтів”. Серед підозрюваних депутат Чернігівської міської ради.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Служба безпеки ліквідувала чотири нових канали нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон. До організації оборудок причетні 15 осіб із різних регіонів України. Зловмисники пропонували військовозобов’язаним виїхати за межі нашої держави на підставі фіктивних документів”, – пише пресслужба.

Вартість підробки становила до 8 тисяч доларів. Сума залежала від “маршруту” й терміновості виїзду.

Київ

Затримано чотирьох мешканців столиці, які виготовляли меддовідки для уникнення мобілізації нібито за станом здоров’я.

Чернігів

Викрито депутата міськради, який з іншими трьома містянами розробив механізм нелегального переправлення потенційних призовників до Євросоюзу.

“Зловмисники оформлювали своїх “клієнтів” як водіїв-волонтерів міської громадської організації, яку очолював депутат. Потім їх персональні дані вносили до електронної системи “Шлях”, що давало підстави для виїзду за межі України”, – додає СБУ.

Сам депутат наразі переховується за кордоном. Йому повідомлено про підозру.

Рівненська область

“Нейтралізовано злочинне угруповання, що спеціалізувалося на нелегальній міграції. Серед основних учасників групи – адвокат, його помічник і двоє перевізників, які мають ліцензії на здійснення міжнародних рейсів”, – пише пресслужба.

Злочинці оформляли “ухилянтів” як водіїв і готували їх виїзд на декількох автівках до ЄС.

Львівська область

Затримано 53-річного цивільного, який хотів продати фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби.


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