Кримінал

СБУ викрила на Полтавщині ділків, які постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300

11 Травня 2023 15:54
42
читать на русском →
сбу

У Полтавській області співробітники Служби безпеки України викрили двох чоловіків, які, за даними правоохоронців, постачали до Росії спецобладнання для виробництва зенітно-ракетних комплексів С-300 – тих самих, з яких окупанти б’ють ракетами по прифронтових містах.

Про це повідомили в СБУ.

“До організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ”, – зазначили у відомстві.

Як розповіли у СБУ, фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовується також підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора.

Правоохоронці поінформували, що серед “замовників” товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту Росії.

“Також ділки контактували з московським підприємством “НПП Торий”, яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400″, – заявили в СБУ.

У результаті комплексних заходів співробітники Служби запобігли вивезенню до РФ понад 100 одиниць нової партії товару.

За даними слідства, для реалізації оборудки ділки спочатку відправляли продукцію своїм спільникам до однієї з країн Південного Кавказу, а звідти “посилки” переправляли на адресу підконтрольної комерційної структури в Росії.

Правоохоронці провели обшуки у виробничих та офісних приміщеннях фігурантів, під час яких виявили:

  • документи із доказами злочинних дій;
  • печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території РФ;
  • бойові припаси до автомата Калашникова.

У СБУ додали, що наразі обом чоловікам оголосили підозру за статтею про колабораційну діяльність, а директору підприємства ще додатково за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Травня 2023 14:59
101

Міністр оборони Британії підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow
11 Травня 2023 16:15
35

Усі обіцяні танки Challenger 2 прибули в Україну, – Воллес
11 Травня 2023 15:54
42

СБУ викрила на Полтавщині ділків, які постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300
11 Травня 2023 13:25
60

WP: Завдяки західному озброєнню в Україні збивають близько 90% російських ракет
11 Травня 2023 12:31
121

CNN: Британія доставила в Україну крилаті ракети великої дальності “Storm Shadow”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки