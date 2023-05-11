СБУ викрила на Полтавщині ділків, які постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300

У Полтавській області співробітники Служби безпеки України викрили двох чоловіків, які, за даними правоохоронців, постачали до Росії спецобладнання для виробництва зенітно-ракетних комплексів С-300 – тих самих, з яких окупанти б’ють ракетами по прифронтових містах.

Про це повідомили в СБУ.

“До організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ”, – зазначили у відомстві.

Як розповіли у СБУ, фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовується також підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора.

Правоохоронці поінформували, що серед “замовників” товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту Росії.

“Також ділки контактували з московським підприємством “НПП Торий”, яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400″, – заявили в СБУ.

У результаті комплексних заходів співробітники Служби запобігли вивезенню до РФ понад 100 одиниць нової партії товару.

За даними слідства, для реалізації оборудки ділки спочатку відправляли продукцію своїм спільникам до однієї з країн Південного Кавказу, а звідти “посилки” переправляли на адресу підконтрольної комерційної структури в Росії.

Правоохоронці провели обшуки у виробничих та офісних приміщеннях фігурантів, під час яких виявили:

документи із доказами злочинних дій;

печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території РФ;

бойові припаси до автомата Калашникова.

У СБУ додали, що наразі обом чоловікам оголосили підозру за статтею про колабораційну діяльність, а директору підприємства ще додатково за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.