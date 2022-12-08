СБУ встановила військового РФ, який віддав наказ стріляти по авто на кільцевій Харкова

СБУ назвала ім’я російського військового, якому повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

За версією слідства, чоловік віддав наказ розстрілювати цивільні авто на виїзді до Харкова на початку вторгнення, повідомляє СБУ у Харківській області.

“Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ, підполковник Євгєній Зеленов”, — сказано у повідомленні.

За даними СБУ, угруповання Зеленова заблокувало кільцеву дорогу з боку селища Липці. Людей, які хотіли проїхати, військові РФ не пропускали. За даними Харківської обласної прокуратури, Зеленов віддав наказ стріляти в людей.

“Декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти. Мати з донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові. Вони почали стріляти по своїх та цим жінках. Внаслідок цього один військовий РФ та мати загинули, а доньці вдалось врятуватися”, — повідомили у прокуратурі.

“Інші чоловік з жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись та поїхати, але окупанти відкрили по їх автівці вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалось поїхати”, — сказано у повідомленні.

Також, за даними прокуратури, російський командир Євгеній Зеленов у 2008 році брав участь у війні РФ проти Грузії та “підтримував безпеку” у проведенні незаконного референдуму в українському Криму.

Місце перебування Євгена Зеленова встановлюють слідчі.