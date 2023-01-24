Кримінал

СБУ встановила командира РФ, за наказом якого у Лозовій на Харківщині знищили будинок культури

24 Січня 2023 13:58
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війна, сбу

Служба безпеки України заочно оголосила підозру командиру 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ Олегу Тимошину. За версією слідства, це він віддав наказ вдарити ракетою по будинку культури у Лозовій у травні 2022 року.

Про це пресслужба СБУ повідомила 24 січня.

“За його вказівкою російські окупанти у травні обстріляли ракетами торговельний центр “Рів’єра” в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області”, — повідомляє відомство.

Загалом слідчі встановили причетність полковника до загибелі 88 людей. Поранення внаслідок наказів Тимошина щодо ракетних ударів дістали 240 людей.

Слідчі заочно повідомили командиру про підозру за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.


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