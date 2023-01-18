СБУ ідентифікувала ватажка «кадирівців», який керував «каральними рейдами» на Луганщині

Служба безпеки встановила особу окупанта, який організовував викрадення і катування місцевих жителів Луганщини для придушення руху опору в регіоні.

Про це повідомили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що окупант очолював один із підрозділів швидкого реагування «Ахмат» росгвардії в Чеченській республіці та приховував своє справжнє ім’я під позивним «Лобзик».

За даними слідства, під час окупації селища Макіївка Сватівського району він організовував викрадення і катування місцевих жителів.

Так, наприклад, 12 квітня 2022 року семеро «кадирівців» під його керівництвом увірвалися до оселі місцевої жительки під виглядом «зачистки» населеного пункту. Окупанти викрали з житла потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші, а саму жінку зв’язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де була облаштована катівня.

Там від жінки вимагали «зізнань» у діяльності на користь українських військ: застосовували струм, били металопластиковою трубою, а потім кілька годин тримали прикутою кайданками до батареї.

Пізно ввечері «кадирівці» відпустили жінку додому, але під погрозою вбивства вимагали надати їм персональну інформацію про жителів громади.

Потерпілій вдалося вибратись із тимчасово окупованого селища на підконтрольну українській владі територію. А після звільнення села СБУ зібрала докази провини ватажка «кадирівців» та його підлеглих.

За оперативними даними, зараз він перебуває у тимчасово захопленому Енергодарі, де командує групою «Ахмат-нефтеполк».

Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, скоєні за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу про вчинення таких дій.