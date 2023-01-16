СБУ ідентифікувала російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру

Служба безпеки України заявила, що ідентифікувала російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру, внаслідок якого загинули щонайменше 40 людей.

СБУ заявляє, що до воєнного злочину причетні кілька десятків військовослужбовців країни-агресора.

Як свідчать попередні дані слідства, серед причетних до воєнного злочину:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985;

інженер з авіаційного озброєння 52-го важкого авіаційного полку бомбардування Поцілунків Євген, 16.06.1980 року народження.

Після експертиз їм буде повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину проти України.

Також у СБУ повідомили, що після огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою росіяни вдарили по житловому будинку.