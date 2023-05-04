Кримінал

СБУ арештувала “приховані” активи підсанкційного олігарха Новинського

4 Травня 2023 10:33
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сбу

СБУ арештувала “приховані” активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 10,5 млрд гривень. Мова йде, зокрема, про елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт “Очаків” та ТЦ у різних містах України.

“За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 млрд грн”, – йдеться в повідомленні.

До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

“Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт “Очаків”, приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України”, – перелічили у відомстві.

Як додали в СБУ, для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.

Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники української спецслужби викрили злочинну схему і заблокували її.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).


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