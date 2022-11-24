Кримінал

Росіяни знову обстріляли Херсон – вбили чотирьох людей

24 Листопада 2022 21:18
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війна

Російські загарбники у четвер ввечері обстріляли житловий район Херсона з артилерії та РСЗО, внаслідок чого загинули четверо людей, ще шестеро поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Російські окупанти знову обстріляли Херсон. Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик, – повідомив Янушевич.

Станом на 20:15 відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох із них росіяни забрали життя.


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