Кримінал

Росіяни поцілили керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівщини

14 Квітня 2023 17:19
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війна

Удень 14 квітня російська окупаційна армія поцілила керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Є поранений.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

“Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі. Внаслідок удару є руйнування будівель”, – ідеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що, за попередніми даними, один працівник підприємства дістав поранення.

Нині на місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС.


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