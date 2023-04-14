Росіяни поцілили керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівщини

Удень 14 квітня російська окупаційна армія поцілила керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівської області. Є поранений.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

“Близько 16:00 противник наніс удар керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі. Внаслідок удару є руйнування будівель”, – ідеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що, за попередніми даними, один працівник підприємства дістав поранення.

Нині на місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС.