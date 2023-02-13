Кримінал

Росіяни обстрілювали Херсонську громаду, у селі Інгулець загинула жінка

13 Лютого 2023 21:53
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війна

Внаслідок російського обстрілу села Інгулець на Херсонщині загинула жінка. Ще один місцевий житель дістав поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Жінка перебувала біля свого будинку, коли її зачепив уламок боєприпасу. Рани виявилися несумісними з життям — жінка загинула на місці.

«Снаряди падали на подвір’я, де ввечері спокійно господарювали мирні жителі села», — зазначили в Херсонській ОВА.

Ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини.


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