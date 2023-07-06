Росіяни обстріляли Донеччину: загинула жінка

Російська армія 6 липня обстріляла з артилерії Торецьк і Новомихайлівку Донецької області, внаслідок чого загинула жінка, ще чотири людини дістали поранення.
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
“За даними слідства, 6 липня 2023 року російські війська обстріляли приватний сектор с. Новомихайлівки Покровського району. Від вибухів дістали поранення жінка та чоловік 56 і 57 років, які перебували вдома”, – розповіли в прокуратурі.
Постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями.
Унаслідок обстрілу Торецька загинула продавчиня продуктового магазину, а ще дві місцеві мешканки отримали мінно-вибухові та осколкові поранення.
“За попередніми даними, армія держави-агресора обстріляла вказані населені пункти, ймовірно, з артилерії”, – уточнили в прокуратурі.
“Також снарядами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки й торговельний об’єкт”, – додали там.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.