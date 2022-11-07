Кримінал

Росіяни готують обстріли Херсонської області, аби звинуватити ЗСУ, – ОВА

7 Листопада 2022 18:47
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війна

Найближчими днями є висока ймовірність провокацій з боку росіян в Херсонській області. Ворог таким чином планує звинуватити ЗСУ у воєнних злочинах.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Як відзначив Янушевич, згідно з даними розвідки, росіяни надсилають містянам SMS, в яких застерігають їх у нібито планах ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Людей закликають до “евакуації”, а також попереджають про введення комендантської години протягом доби.

“За інформацією української розвідки, рашисти, прикриваючись цивільними, протягом трьох діб через Каховську ГЕС перекидають свою техніку та автомобілі з награбованим майном”, – додає Янушевич.

Тим часом в населених пунктах області на правому березі Дніпра росіяни продовжують займатися мародерством: грабують оселі, магазини й склади.

“В смт Любимівка військові Росії вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки”, – пише голова ОВА.

Вздовж гирла Дніпра, як пише Янушевич, росіяни викрали усю документацію із місцевих рад, а в самих приміщенням облаштували свої комендатури.

“В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів”, – відзначив голова ОВА.


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