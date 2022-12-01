Росіяні у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів Куп‘янського району, – Синєгубов

Окупаційні війська РФ у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів Куп‘янського району.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Протягом доби росіяни постійно наносили артилерійські удари по населених пункту прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, є влучання по відкритих територіях”, – повідомив Синєгубов.
Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади – горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги – без постраждалих.
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