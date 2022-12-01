Кримінал

Росіяні у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів Куп‘янського району, – Синєгубов Окупаційні війська РФ у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів Куп‘янського району. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. “Протягом доби росіяни постійно наносили артилерійські удари по населених пункту прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, є влучання по відкритих територіях”, – повідомив Синєгубов. Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади – горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги – без постраждалих. Поділитися:



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