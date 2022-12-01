Кримінал

Росіяні у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів Куп‘янського району, – Синєгубов

1 Грудня 2022 09:18
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війна

Окупаційні війська РФ у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів Куп‘янського району.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Протягом доби росіяни постійно наносили артилерійські удари по населених пункту прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, є влучання по відкритих територіях”, – повідомив Синєгубов.

Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади – горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків. 

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги – без  постраждалих.


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