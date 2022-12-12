Кримінал

Російські війська обстріляли Херсон, загинула жінка, четверо травмованих

12 Грудня 2022 13:09
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війна

Російські військові 12 грудня обстріляли Херсон і його передмістя, внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо дістали травм, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії», – йдеться у повідомленні.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


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