Кримінал

Робота з ексгумації тіл в Ізюмі триватиме ще майже два тижні, — міський голова

18 Вересня 2022 12:47
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У деокупованому Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл загиблих. Робота триватиме ще майже два тижні.

Тіла загиблих на експертизи везуть до Харкова, в ефірі нацмарафону 18 вересня сказав міський голова Ізюма Валерій Марченко.

“Працівники всіх служб проводять ексгумацію, викопують похованих. Якщо є можливість, їх ідентифікують, всіх відправляють в Харків для подальших робіт. Ця робота буде проводитися ще майже два тижні, тому що поховань дуже багато. Поки нових не знайшли, але кажуть, що такі є, тому їх шукають”, — розповів мер Ізюма.

На 18 вересня в Ізюмі залишаються до 15 тис. жителів, люди починають повертатися до міста, каже Марченко.

“Наразі в Ізюмі залишається 13-15 тисяч жителів, до 24 лютого було понад 45 тисяч. Але вже зараз не масово, але люди починають повертатися. Всі не повернуться, багатьом немає, де жити — розбомблені, розбиті квартири, будинки. Попереду зима. Світло з’явиться в місті максимум через два тижні. Зараз ведуться роботи по газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть в основному приватні будинки. З багатоповерхівками по газифікації проблема — всі мережі там розбиті, за такий короткий час відремонтувати їх неможливо. Через місяць в Ізюмі буде тисяч 25-30 людей”, — прогнозує Валерій Марченко.

Гуманітарну допомогу в Ізюм везуть.

“З понеділка, 19 вересня, будуть відкриватися мобільні офіси банків, де можна буде зняти кошти. Також з понеділка через пошту плануємо відновити видачу пенсій тим, хто отримував її через пошту”, — сказав міський голова Ізюма.


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