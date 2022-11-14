Кримінал

РФ випустила по Шевченковому на Харківщині сім ракет

14 Листопада 2022 13:01
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війна, прокуратура

Російські окупанти вдарили по деокупованому селищу Шевченкове сімома ракетами. Двоє людей поранені, є руйнування.

Деталі ракетного обстрілу 13 листопада повідомила прокуратура Харківської області.

“13 листопада російські військові випустили сім ракет по смт Шевченкове. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено Будинок культури, магазини, торгівельні павільйони, будівлю пошти, навчальний заклад, інфраструктурний об’єкт та дві житлові чотириповерхівки. Отримали поранення дві жінки. Попередньо, окупанти обстріляли населений пункт ракетами типу С-300”, — повідомила прокуратура.

Ракетний удар прокуратура розслідує як порушення законів та звичаїв війни.

За інформацією правоохоронців, крім будівель у Шевченковому, 13 листопада зруйновано житловий будинок у Вовчанську.


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