Кримінал

РФ вдарила ракетами по багатоповерхівці у селі під Чугуєвом

2 Грудня 2022 07:31
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війна

Російські окупанти вдарили по одній з багатоповерхівок у Клугіно-Башкирівці пізно ввечері 1 грудня. Попередньо відомо про одну поранену жінку.

Інформацію про влучання російської ракети в будинок Суспільне Харків підтвердив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.

Ракета влучила у житлову п’ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу частково зруйновані квартири на останньому поверсі будинку.

За словами Василенка, попередньо відомо про одну поранену жінку, яка самостійно звернулась до лікарів по допомогу.

Пожежі внаслідок російського обстрілу не було, нині рятувальники оглядають зруйновані квартири.


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