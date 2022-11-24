Кримінал

РФ 17 разів обстріляла Херсон: пошкоджений “пункт незламності”, є загиблий

24 Листопада 2022 19:17
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війна

Російські окупанти за добу обстріляли Херсон 17 разів, пошкодивши, зокрема, дитячий садок та “пункт незламності, є один загиблий.

Про це повідомила начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова.

“08:20, вулиця 49-ї Гвардійської дивізії 23а, дитячий садок № 7 – це наш пункт Незламності – пошкоджений після обстрілів.

Станом на 15:00 зафіксовано 17 обстрілів, один загиблий і один постраждалий. Росіяни хаотично обстрілюють житлові будинки”, – сказала Лугова.

Зокрема, загиблого та пораненого виявили на вул. В’ячеслава Чорновола 26.

Крім того, росіяни масовано обстріляли багатоповерхівки и приватні будинки на вулиці Дружби близько 12:00. О 08:20 російські окупанти вдарили по проспекту 200-річчя Херсона 37, влучивши у багатоповерховий будинок. Є інформація про горіння машини. У той самий час – влучання у багатоповерхові будинки на вулицях Карбишева, 49-ї Гвардійської Дивізії , Паровозна та Перекопська.

Загалом 20-24 листопада зафіксовано 62 влучань на території Херсонської територіальної громади. Кількість загиблих становить 8 людей, поранених – 4. Лугова закликала жителів Херсонщини залишати область через російські обстріли.


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