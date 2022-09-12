Кримінал

Програємо ми, конкретно причому. Окупанти розповідають про наступ ЗСУ

12 Вересня 2022 18:38
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Окупант у перехопленій розмові розповів про те, що українські військові оточили його підрозділ у Харківській області. Загарбники навіть не можуть здійснювати атаки, оскільки українські захисники відразу ж знищують їхнє озброєння.

“Вони мовчали-мовчали, зараз знаєш, як за ці два дні вони нас раз… помотали? Вони у нас в тилу, нам навіть бігти нікуди. Вони тільки наступають-наступають-наступають і наступають”, – сказав окупант.

Також він розповів, що українські військові б’ють по ворожій артилерії, а міномети “не можуть працювати”, тому що українські захисники “в лісі стоять” і відразу ж знищують їх.

Росіянин повідомив, що його підрозділ знаходиться в оточенні.

“Ну ось вони нас беруть в це кільце. Третій день вже в броні ходимо, не знімаємо її”, – сказав він.

При цьому окупанти не збираються виїжджати з населеного пункту, де вони знаходяться, через острах обстрілів ЗСУ або мінування доріг.

“Програємо ми, конкретно причому”, – сказав росіянин.


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