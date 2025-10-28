Посадовці Держспецзв’язку привласнили понад 90 млн грн на закупівлях безпілотників, — НАБУ

НАБУ і САП викрили посадовців Держспецзв’язку та представників приватних компаній, які під час закупівель дронів для Сил оборони завищували ціни на 70–90%. За даними слідства, учасники схеми розікрали понад 90 млн грн, частину коштів вивели за кордон.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, після ухвалення змін до Державного бюджету у 2023 році, Держспецзв’язку було виділено 30 млрд грн на закупівлю БпЛА.

“У керівника одного з департаментів відомства виник план розтрати частини цих коштів. Він передбачав постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для їхньої перемоги на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження”, – розповіли в НАБУ.

Таким чином, з травня по вересень 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн.

Ці кошти учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном. Накладено арешт на понад 4 млн доларів на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні.

Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Інші ймовірні учасники оборудки встановлюються.