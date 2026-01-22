        Кримінал

        Обшуки на Волинській митниці: детективи НАБУ вилучили понад 850 тисяч доларів

        Галина Шподарева
        22 Січня 2026 18:32
        читать на русском →
        Вилучені на митниці гроші / Фото: НАБУ
        Вилучені на митниці гроші / Фото: НАБУ

        Детективи НАБУ провели обшуки на митному посту “Луцьк” Волинської митниці. Під час слідчих дій було виявлено понад 850 тисяч доларів готівкою.

        Про це повідомили в НАБУ.

        “Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості “Луцьк” Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        За результатами обшуку одного з таких об’єктів детективи вилучили понад 850 тисяч.

        Як зазначили в НАБУ, слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли.

        Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини