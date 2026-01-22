Обшуки на Волинській митниці: детективи НАБУ вилучили понад 850 тисяч доларів

Детективи НАБУ провели обшуки на митному посту “Луцьк” Волинської митниці. Під час слідчих дій було виявлено понад 850 тисяч доларів готівкою.

Про це повідомили в НАБУ.

“Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП провели обшуки на митному пості “Луцьк” Волинської митниці, а також на інших об’єктах нерухомості, якими, зокрема, користувались службові особи вказаного підрозділу”, – йдеться в повідомленні.

За результатами обшуку одного з таких об’єктів детективи вилучили понад 850 тисяч.

Як зазначили в НАБУ, слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Жодну особу наразі не затримали, про підозру не повідомляли.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.