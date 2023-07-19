Поліклініка в Харкові купувала футболки по 5000 грн

У Харкові відсторонили від посади керівника міської поліклініки №24, яка закупила дорогі футболки, кросівки та квіти в горщиках.

Цей факт підтвердили Укрінформу в пресслужбі Харківської міської ради.

“Керівника усунули від виконання посадових обов’язків і призначили службове розслідування”, – сказали у пресслужбі.

Чи пов’язано це із закупівлями медустанови, поки що не коментують.

“Харківський антикорупційний центр” за результатами моніторингу системи “Прозорро” поінформував, що комунальне підприємство “Харківська міська поліклініка №24” у 2022-2023 роках купувала футболки поло та кросівки за ціною 5-6 тисяч грн, а також придбала 2,2 квадратних метри зеленого моху за майже 50 тисяч грн і квітку у вазоні більш як за 18 тисяч грн.

“До компанії “сумнівних витрат” бюджетниками в різних регіонах України (наприклад, закупівля барабанів у київські укриття чи проведення семінарів з проєктів NFT) можна сміливо додавати закупівлі харківської поліклініки №24. Адже придбання футболок по 5000 гривень за штуку або пари кросівок за 6000 гривень – це справжня розкіш під час війни”, – йдеться в публікації.

Зазначається, що у червні поліклініка уклала договір на придбання чотирьох футболок на 21 тис. грн з ФОП “Клименко Артем Вікторович”, із яким, за даними аналітиків ГО, укладає більшість “дивних” закупівель. Загалом із цим ФОПом укладено 578 контраків на понад 10 млн грн.

“Три футболки Polo розміру XXL та одна футболка розміру XL, кожна по 5184 грн. Ціна чоловічої футболки Polo в Інтернеті коливається від 400 до 2000 грн. У травні поліклініка у того ж ФОПа придбала дві футболки Polo XXL взагалі по 6276 грн. Так що червнева закупівля одягу пройшла з економією. А ось футболка Polo S і у травні була відносно “дешевою”, усього якихось 5184 бюджетні гривні. Хоча у вересні 2022-го поліклініка здійснила “найдешевшу” закупівлю, придбавши одну фірмову футболку Puma XL лише за 3680 грн”, – деталізують у ХАЦ.

У квітні 2023 року поліклініка придбала дві пари жіночих кросівок (37 та 39 розмірів) по 6430 грн за пару. У серпні 2022 року установа закупила 5 пар жіночих кросівок по 4 480 грн за пару.

Відзначають громадські аналітики й закупівлю дорогих квітів.

Наприклад, 10 червня 2022 року купили 2,2 квадратних метри зеленого моху за майже 50 тис. грн. “При тому, що 1 кв. м скандинавського моху ягелю можна без проблем придбати за 4 000 грн. На фоні цього не виглядає дивною купівля квітки у вазоні за 18 850 грн у іншого підприємця, ФОП “Зубар Всеволод Владиславович”, – зазначають у ХАЦ. Ще дві квітки купили за 3900 та 1600 грн.

Кореспондент Укрінформу намагався зв’язатися з директором поліклініки Максимом Бабаком, однак у приймальні зазначили, що його наразі немає. Співробітник установи Іван Пляка, який у документації з Prozorro вказаний як контактна особа щодо закупівель, телефоном сказав, що не коментуватиме закупівлі, та порадив надсилати інформаційний запит.

Раніше Пляка усе ж відповів антикорупційному центру щодо футболок та взуття. За його словами, це спеціалізований одяг і кросівки, виготовлені на замовлення для лікарів. Щодо вартості квітки пояснення представника медустанови було таким: у вартість була закладена ціна горщика.

У ХАЦ наголошують, що поліклініка суттєво переплачує і на звичайних закупівлях – паперу, водонагрівачі, господарському милі.

У пресслужбі мера підтвердили, що всі ці закупівлі перевірять у рамках аудиту, про який міський голова Ігор Терехов повідомив 19 липня. Посадовець пообіцяв перевірити всі тендери комунальних підприємств, установ і департаментів Харківської міськради та скасувати необов’язкові.