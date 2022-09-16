Кримінал

ООН направить місію до місця масових поховань в Ізюмі

16 Вересня 2022 16:07
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Управління ООН з прав людини відправить групу експертів до Ізюму на місця масових поховань, знайдених після відступу російських військових.

Про це CNN повідомили джерела в ООН.

За словами джерел, за цим може бути група з розслідування військових злочинів.

В Ізюмі на Харківщині знайшли масове поховання людей. Це кількасот людей, які, ймовірно загинули від обстрілів міста, тривають процесуальні дії, повідомила українська влада.

“Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм… Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього”, – сказав Володимир Зеленський.


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