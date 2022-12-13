Кримінал

Окупанти знову обстріляли Нікопольській район Дніпропетровської області

13 Грудня 2022 09:12
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війна

Російські військові здійснили сім обстрілів та випустили понад 50 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з “Градів” та важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без загиблих та поранених”, – написав він.

У Нікополі пошкоджено десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин та лінії електропередач. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Рятувальники уже приборкали вогонь.

У Червоногригорівській громаді пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків і господарських споруд, а також електромережі. Російський снаряд знищив гараж та легковий автомобіль.

У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.


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