Окупанти вдарили по Оріхову, загинув мирний мешканець

Російські окупаційні війська вдень 26 квітня здійснили артилерійський обстріл міста Оріхів Запорізької області, внаслідок чого загинув один цивільний чоловік.
Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.
«Військовослужбовці держави-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре здійснили артобстріл міста Оріхів. Унаслідок ворожої атаки загинув 46-річний місцевий мешканець», — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.