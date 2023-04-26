Кримінал

Окупанти вдарили по Оріхову, загинув мирний мешканець

26 Квітня 2023 19:54
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війна

Російські окупаційні війська вдень 26 квітня здійснили артилерійський обстріл міста Оріхів Запорізької області, внаслідок чого загинув один цивільний чоловік.

Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

«Військовослужбовці держави-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре здійснили артобстріл міста Оріхів. Унаслідок ворожої атаки загинув 46-річний місцевий мешканець», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.


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