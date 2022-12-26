Кримінал

Окупанти поранили двох цивільних у Донецькій області

26 Грудня 2022 09:35
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Російські війська минулої доби знову атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 25 грудня росіяни поранили 2 мирних мешканців Донбасу: в Авдіївці та Предтечині”, – розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинув 1281 громадянський, ще 2794 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.


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