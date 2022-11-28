Кримінал

Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині – випустили понад 30 снарядів

28 Листопада 2022 07:48
7
війна

Війська рф вночі обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської військової цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

«Усю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина… росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів», – зазначив він.

При цьому Резніченко наголосив, що обстріли минулися без постраждалих. Деталі атак з’ясовуються.

«У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Та не втрачайте пильності. Звучить сирена – переходьте у безпечні місця», – закликав він громадян.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Листопада 2022 07:06
39

В ISW назвали, яких загроз побоюються окупанти і де найбільше укріплюються
28 Листопада 2022 08:03
11

Республіканці хочуть посилити контроль допомоги Україні
28 Листопада 2022 07:16
13

ЗСУ відбили 10 ворожих атак і вдарили по районах зосередження окупантів, – Генштаб
27 Листопада 2022 17:57
89

Путін намагається використовувати зиму як зброю, — Столтенберг
27 Листопада 2022 16:52
187

Моравецький підтвердив свою підтримку Україні та сказав коли закінчиться війна
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
усі думки