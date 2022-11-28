Окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині – випустили понад 30 снарядів

Війська рф вночі обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської військової цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

«Усю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина… росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів», – зазначив він.

При цьому Резніченко наголосив, що обстріли минулися без постраждалих. Деталі атак з’ясовуються.

«У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Та не втрачайте пильності. Звучить сирена – переходьте у безпечні місця», – закликав він громадян.