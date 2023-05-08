Кримінал

Окупанти “Іскандером” обстріляли громаду у Дніпропетровській області

8 Травня 2023 20:37
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війна

У понеділок, 8 травня, російські війська обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області “Іскандером”.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Черговий злочин росіян – ракетний удар по мирному Павлоградському району, який окупанти завдали сьогодні вдень”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог випустив по Межиріцькій громаді “Іскандер”. Наразі відповідні служби працюють, уточнення наслідків ще триває.

“На щастя – без жертв. Більше ворожих атак по громадах Дніпропетровської області протягом дня не зафіксовано”, – додав голова облради.


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