Кримінал

Наслідки обстрілу Харківщини російськими окупантами

28 Листопада 2022 12:34
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Російські загарбники обстріляли Харківщину, внаслідок чого пошкоджено будівлі, автомобілі та господарські споруди.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, протягом минулої доби ворог обстрілював Куп‘янськ, пошкоджено низку житлових будинків. 28 листопада близько 00:35 російські військові нанесли ракетний удар ЗРК С-300 по с. Безмятежне Куп’янського району. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею.

Окупанти також обстріляли с. Симинівка Чугуївського району. Пошкоджено житловий будинок, автомобілі та господарські споруди.

Зранку 28 листопада ворожі війська здійснили мінометні обстріли с. Глибоке Харківського району.


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