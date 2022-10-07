Кримінал

Над військовою базою у Калузькій області РФ вибухнув безпілотник

7 Жовтня 2022 13:54
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росія

На територію авіабази “Шайківка” у Калузькій області залетів та вибухнув невідомий безпілотник.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що безпілотний літальний апарат розбився на військовому аеродромі “Шайківка” у Калузькій області. Внаслідок цього постраждалих немає.

За даними губернатора Владислава Шапши, ймовірно, безпілотник прилетів з боку держкордону РФ.

У Шайківці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк РФ. На його озброєнні перебувають ракетоносці Ту-22М3.


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