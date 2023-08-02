Кримінал

Нацполіція припинила діяльність мережі борделів у Харкові

2 Серпня 2023 21:33
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поліція

Поліцейські викрили шістьох мешканців Харкова, які організували та утримували мережу публічних будинків, повідомляє Національна поліція.

“Поліцейські викрили шістьох місцевих жителів у створенні та утриманні місць розпусти та залученні осіб у заняття проституцією. Інтимний “бізнес” організував місцевий житель, який безпосередньо відповідав за діяльність мережі борделів та фізичну охорону. А його найближчими помічницями були дві харків’янки: вони забезпечували адміністративну діяльність місць розпусти, їхню рекламу, а також приймали замовлення”, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Як повідомляється, “до складу злочинної організації входили охоронці, які також відповідали за відкриття на підставних осіб банківських рахунків та за трансфер повій до клієнтів. Загалом у борделях працювало 20 повій. Борделі зловмисники розміщували у звичайних квартирах, а замовлення на сексуальні послуги приймали через месенджер “Телеграм”.

У порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України затримано шістьох осіб, зокрема організатор, зазначається у повідомленні Нацполіції.


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