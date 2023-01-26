На Запоріжжі внаслідок нічного ракетного удару загинули 3 людини

Росіяни вночі 26 січня вдарили ракетами із зенітних ракетних комплексів С-300 по об‘єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Попередньо, внаслідок удару 3 людини загинули, ще 7 зазнали поранень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, російські війська здійснили обстріл о 3:40. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа, яка наразі ліквідована.

Крім того, близько 10:00 під час проведення слідчих дій та пошуково-рятувальної операції на місці події росіяни знову обстріляли цей об’єкт інфраструктури. Наразі дані щодо постраждалих правоохоронці ще уточнюють.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).