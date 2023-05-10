На півночі Донеччини виявили нові поховання цивільних та військових, яких убили окупанти

Поліцейські виявили у Лиманській та Святогірській громадах Донецької області нові поховання цивільних та військових, яких вбили росіяни. Загалом з початку деокупації в регіоні вже знайшли 385 тіл, більшість з них вдалося ідентифікувати.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Так, неподалік Святогірська, у селі Богородичне, що майже повністю зруйновано російськими військами, правоохоронці провели ексгумацію двох літніх жінок і чоловіка. Їх поховали в одному з дворів.

Тіла ще трьох цивільних чоловіків ексгумували в Лимані.

Окрім цивільних, слідчі та криміналісти розшукують й тіла військових. Так, після деокупації Лиману на міському кладовищі знайшли братську могилу із загиблими військовослужбовцями ЗСУ — триває ідентифікація кожного з них.

У МВС розповіли, що на Донеччині після деокупації вже виявили 385 тіл, з них 309 — цивільні. Серед жертв російської агресії — 174 чоловіки, 117 жінок та 6 дітей. Стать ще 12 людей не встановлена. На сьогодні ідентифіковано 282 загиблих.