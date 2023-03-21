Кримінал

На Одещині підполковник вимагав хабар від військового за переведення до іншого підрозділу

21 Березня 2023 14:12
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армія, дбр

Працівники Державного бюро розслідувань викрили на корупції заступника командира однієї з військових частин в Одеській області.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Підполковник вимагав 120 тисяч гривень із підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу.

У ДБР зазначають, що підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від бійця гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки про нестачу бронежилетів.

Обох посадовців затримали під час отримання частини хабаря в сумі 100 тис. грн. Їх підозрюють за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.


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