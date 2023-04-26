Кримінал

На Кіпрі спалахнув російський центр науки та культури

26 Квітня 2023 15:10
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росія, пожежа

У столиці Республіки Кіпр, Нікосії, спалахнула будівля російського центру науки та культури. За даними ЗМІ, у будівлю кинули «коктейль Молотова».

Про це пише РБК.

Як зазначається, пожежний департамент отримав повідомлення про пожежу у центрі Нікосії о 13:45. Займання зафіксували у російському культурному центрі, який перебував у процесі реновації. Для гасіння вогню залучили п’ять пожежних розрахунків.

РБК з посиланням на місцеві екстренні служби пише, що рятувальники шукають людей у підпаленій будівлі. Також видання заявляє, що у будівлю кинули «коктейлі Молотова». Вогнем охоплено кілька поверхів.


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