На Кіпрі спалахнув російський центр науки та культури

У столиці Республіки Кіпр, Нікосії, спалахнула будівля російського центру науки та культури. За даними ЗМІ, у будівлю кинули «коктейль Молотова».

Про це пише РБК.

Як зазначається, пожежний департамент отримав повідомлення про пожежу у центрі Нікосії о 13:45. Займання зафіксували у російському культурному центрі, який перебував у процесі реновації. Для гасіння вогню залучили п’ять пожежних розрахунків.

РБК з посиланням на місцеві екстренні служби пише, що рятувальники шукають людей у підпаленій будівлі. Також видання заявляє, що у будівлю кинули «коктейлі Молотова». Вогнем охоплено кілька поверхів.