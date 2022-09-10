Кримінал

На Херсонщині зрадник підірвав частину боєкомплекту ЗСУ

10 Вересня 2022 08:44
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Спецслужбами викрито агента рф, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні, зокрема, на Херсонщині.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

За даними українських військових, рашистського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту, схилили до співпраці за 30 тис. грн.

“Зрадником виявився рецидивіст, неодноразово засуджений за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема, вбивства”, – повідомили в ОК “Південь”.


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