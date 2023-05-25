На Харківщині загинув чоловік від детонації вибухонебезпечного предмету

У Протопопівці місцевий житель загинув від детонації вибухонебезпечного предмету.

Про це “Суспільне Харків” повідомив речник обласного управління рятувальників Євген Василенко.

“Надійшло повідомлення близько години тому (16:30) про те, що у Протопопівці Балаклійської громади місцевий житель загинув від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету, на який наїхав на мотоциклі. Можливо, він його перевозив у колясці. Нині встановлюємо. Попередньо, загиблому 39 років”, — розповів Василенко.

Також поранений 45-річний чоловік, уточнив Євген Василенко. Його шпиталізували.