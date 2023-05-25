Кримінал

На Харківщині загинув чоловік від детонації вибухонебезпечного предмету

25 Травня 2023 17:56
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У Протопопівці місцевий житель загинув від детонації вибухонебезпечного предмету.

Про це “Суспільне Харків” повідомив речник обласного управління рятувальників Євген Василенко.

“Надійшло повідомлення близько години тому (16:30) про те, що у Протопопівці Балаклійської громади місцевий житель загинув від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету, на який наїхав на мотоциклі. Можливо, він його перевозив у колясці. Нині встановлюємо. Попередньо, загиблому 39 років”, — розповів Василенко.

Також поранений 45-річний чоловік, уточнив Євген Василенко. Його шпиталізували.


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