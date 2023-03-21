Кримінал

На Харківщині СБУ затримала колаборантку, яка наводила ракетні удари ворога по складам ЗСУ

21 Березня 2023 15:02
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Служба безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області.

Як повідомляє СБУ, зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони в Куп’янському районі.

Насамперед агресора цікавили локації зберігання військової техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на прифронтових територіях регіону.

Розвідінформація потрібна була ворогу для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

За даними слідства, російська спецслужба залучила жінку до негласної співпраці через її чоловіка, який перебуває на території країни-агресора.

Для збору даних зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала військові об’єкти. Отримані відомості надсилала до рф через месенджери.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Заходи проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.


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